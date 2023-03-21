Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і пішла до його найкращого друга Михайла Кацуріна, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала кілька фото, на яких показала весь свій день.

Так, на одному з фото Надю можна побачити у вбиральні, вона позує у короткій чорній спідниці та білій блузці з рукавами, яка оголила живіт. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка. На ще одному фото артистка показала свій сніданок, а також органайзер із пігулками, які їй зараз доводиться приймати. Також серед знімків є той, де артистка приміряє довгу напівпрозору сукню з відкритою спиною, що підкреслює сідниці.

У підписі до публікації Дорофєєва все докладно описала, а шанувальники відразу почали коментувати її нову публікацію:

"Який класний піст".

"Надя в тебе дуже хороша попа".

"Можна, будь ласка, більше за таку рубрику".

"Я тебе люблю!".

"Обожнюю тебе".

"Красуня".

"Переживала за цю посаду, більше, ніж за себе".

"Давай, одужуй швидше, тому що прийду до тебе і укушу".

"Одужуй".

"Скільки пігулок".

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