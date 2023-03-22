Незабаром Світлана Тарабарова стане мамою втретє, але вона не перестає працювати і готує сюрприз.

Українська співачка Світлана Тарабарова навіть під час вагітності артистка приділяє увагу тренуванням та займається йогою. Крім того, артистка записує нові пісні та встигає дати інтерв'ю. На сторінці в соцмережі Інстаграм знаменитість показала, як іде запис її нового альбому.

Незабаром Світлана Тарабарова стане мамою втретє. Співачка має двох дітей — сина Івана та доньку Марію. Тим не менш, вона знаходить час для того, щоб записати особливий альбом під час третьої вагітності. Співачка зізналася, що працює в середньому по 5-6 годин на день, щоби закінчити альбом для молодих матусь.

"Весело на 38 тижні вагітності працювати по 5-6 годин у студії, писати дитячий альбом для нас, мами, щоб полегшити нам розвиток наших малюків) Важко, але не здаємося!", - підписала кумедне відео Світлана Тарабарова.

У коментарях користувачі мережі захопилися тим, що співачка продовжує займатися улюбленою справою навіть зараз:

"Ви надихаєте своєю енергією!", "Світлано, ви нереальна!", "Як класно будемо чекати з нетерпінням, натхнення вам більше", "Ви неймовірні. Дуже чекаємо на новий альбом", "Прекрасна новина, чекаємо. А поки що, ви продовжуєте надихати нас усіх”.

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