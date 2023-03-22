"Холостяк" Алекс Топольський, який після проекту розійшовся з переможницею Катериною Лозовицькою, розповів про нові стосунки.

Як пише Politeka.net , Алекс Топольський - відомий американський бізнесмен з України, який став головним героєм шоу "Холостяк". На проекті перемогла модель Катерина Лозовицька, з якою зірці не вдалося збудувати стосунки після закінчення зйомок. Натомість Алекс став успішним блогером в Інстаграм, де за ним стежать десятки тисяч українців.

Зірка там ділиться інформацією про бізнес та особисті кадри. А цього разу Топольський розповів про свої стосунки. Зірка показала питання від фанатів про нову дівчину і вирішила зробити натяк.

"А може, я її вже показав у сторіс?", - написав Алекс.

Фанати поставили понад тисячу лайків і почали активно обговорювати натяк у коментарях:

"Алекс, дівчина дуже гарна!";

"Так може це та дівчинка що SMM?";

"І всі побігли сториз дивитися))";

"Ого, ваша наречена дуже гарна, щастя вам, дітки, будьте уважні один до одного, пристрасний вам сімейного життя";

"Там погано видно... ми не розглянули";

"Серйозно? Війна скінчилася, мир-дружба - жуйка з рукожопими? Відписуюсь";

"Їм, російська музика? Алекс, не чекав від тебе такого…".

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