Як пише Politeka.net , Алекс Топольський - відомий американський бізнесмен з України, який став головним героєм шоу "Холостяк". На проекті перемогла модель Катерина Лозовицька, з якою зірці не вдалося збудувати стосунки після закінчення зйомок. Натомість Алекс став успішним блогером в Інстаграм, де за ним стежать десятки тисяч українців.
Зірка там ділиться інформацією про бізнес та особисті кадри. А цього разу Топольський розповів про свої стосунки. Зірка показала питання від фанатів про нову дівчину і вирішила зробити натяк.
"А може, я її вже показав у сторіс?", - написав Алекс.
Фанати поставили понад тисячу лайків і почали активно обговорювати натяк у коментарях:
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"Алекс, дівчина дуже гарна!";
"Так може це та дівчинка що SMM?";
"І всі побігли сториз дивитися))";
"Ого, ваша наречена дуже гарна, щастя вам, дітки, будьте уважні один до одного, пристрасний вам сімейного життя";
"Там погано видно... ми не розглянули";
"Серйозно? Війна скінчилася, мир-дружба - жуйка з рукожопими? Відписуюсь";
"Їм, російська музика? Алекс, не чекав від тебе такого…".
Нагадаємо, фіналістка "Холостяка" Мудра зізналася, чим зараз займається в США
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