Солістка українського гурту "KAZKA" Олександра Зарицька зізналася, що нещодавно виступила на концерті, який став іспитом для всього колективу.

Солістка українського гурту "KAZKA" Олександра Зарицька щаслива у стосунках з музикантом та motion-дизайнером на ім'я Павло. Також вона активно дає благодійні концерти. Нещодавно гурт виступив у США. На своїй сторінці в соцмережі Інстаграм артистка показала фото з концерту та розповіла про свої враження.

Так, гурт виступив на музичному фестивалі South by Southwest. Як зізналася співачка, на фестивалі співати важко, це як окремий іспит для музикантів, адже з такою кількістю виступаючих завжди важко налаштувати класний звук.

"Ми дуже хвилювалися! Без моніторів, без саундчеку, без часу для підготовки. Але водночас із неймовірною підтримкою публіки, надкрутим вайбом та духом свободи, який можна відчути лише під час живих виступів на таких великих відкритих майданчиках", - зазначила Олександра Зарицька.

Для виходу на сцену під час концерту в США артистка обрала ефектний та зухвалий аутфіт. Так, Олександра Зарицька красувалася у двоколірному шкіряному плащі, яке доповнила чорними ботфортами по нозі та ремінцями з металічними пряжками. Волосся вона розплутала і злегка їх завила у хвилі.

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