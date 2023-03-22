Популярна співачка Джамала відвідала центр гуманітарної допомоги у Варшаві, а потім вирушила до українських дітей до навчального центру.

Популярна співачка та переможниця пісенного конкурсу "Євробачення" у 2016 році Джамала з початку вторгнення росії подорожує світом, де дає благодійні концерти та займається волонтерством. На цей раз артистка побувала у Варшаві, де відвідала особливе місце для України. Кадрами та подробицями знаменитість поділилася в Інстаграм.

Зокрема, Джамала завітала до центру гуманітарної допомоги у Варшаві, який створили для українських біженців. Його співачка охрестила пунктом незламності. Раніше це був звичайний виставковий центр, у якому проводились виставки, заходи та багато іншого. А одного дня він став центром для тимчасово переміщених осіб. Для людей, які не просто переїхали перечекати, а їм уже нема куди повертатися. Під час зустрічі вона мало не розплакалася.

"Діти, жінки, люди похилого віку втратили вдома. 1500 людей... Все вже більше року живуть тут. Це вражає і викликає сльози. Незламні та сильні люди", - поділилася враженнями Джамала.

Також переможниця пісенного конкурсу "Євробачення" встигла відвідати навчальний центр у Варшаві, де зараз навчаються діти, які вимушені виїхати з України.

"Поговорили про серйозне, навіть підтиснули цілим класом і познайомилися один з одним. Такі дорослі насправді складно їх назвати дітьми", - додала виконавиця.

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