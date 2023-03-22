Популярна українська співачка та колишня дружина шоумена Дзідзьо SLAVIA (Ярослава Притула), яка під час війни залишилася в Україні та активно виступає на благодійних концертах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка поділилася спокусливими кадрами із "зимової" фотосесії.

Як видно, на нових знімках Ярослава знято на світлій веранді, на тлі засніжених Карпат, мабуть, фото було зроблено під час відпочинку дівчини у Буковелі. Перед камерою вона з'явилася у темних штанах та світлому літньому топіці, це вбрання лише підкреслило стрункі форми співачки. Її пишне довге волосся розпущене, вона запустила в них руки, а на обличчі яскравий макіяж з червоною помадою та грайливою усмішкою.

У підписі до публікації SLAVIA написала: "Зимова". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Славочка, ти, як завжди, гарна красуня".

"Ну хороша ж така".

"Ух, вогонь".

"Краса!".

"Красуня".

"Обожнюю тебе".

"Така гарна".

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