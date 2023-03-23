22 березня окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю. 2 з 6 ракет, випущених містом, потрапили в дев'ятиповерхівку. Внаслідок атаки 32 постраждалих. Шоумен та телеведучий Анатолій Анатоліч на своїй сторінці в мережі Інстаграм після цього написав емоційний пост.

Анатолій Анатоліч зазначив, що після кожного такого обстрілу вже незрозуміло, хто з росіян за війну, а хто проти – усі вони стають на одне обличчя та втрачають людяність.

"Після нашої перемоги багато хто з них буде говорити. Що він завжди був проти війни. І може навіть воно скаже що це його бурятські шамани заворожили і воно начудило. І всі вони будуть ось с такими лицями казати що нарешті це закінчилося і перемогло добро. Але ми маємо завжди пам'ятати кожен будинок, кожне місто, кожну дитину, кожну жінку і кожного героя, кого вони забрали в нас. І головне нам не повестися на ці жалістліві обличчя", - зазначив Анатолій Анатоліч.

Також він наочно показав житловий будинок, до якого Росія направила ракету.

У коментарях українці погоджувалися з тим, що росіян не можна прощати. Багато хто зазначав, що за кордоном частина жителів Росії поводиться хитро і ходять з українськими прапорами, вдаючи привітними і добрими.

Нагадаємо, що Анатоліч поділився неприємною історією про поведінку українців.

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