Полковник запасу, командувач Аеромобільних військ України (1998–2005) Іван Якубець, поділився думкою, чому на тимчасово окупованих території, в тому числі, Мелітополі, Джанкой, Севастополі, а також в російських прикордонних областях - Курську і Белгороді періодично відбуваються вибухи.
Про це Якубець розповів в інтерв'ю "Радіо НВ".
"Що стосується Курська, я думаю - це якась недбалість або якась провокація з боку російської федерації. Я думаю, що це більш на провокацію схоже. І головне ми не бачимо ефективності, результатів цього підриву" - каже військовий експерт.
Також він добавив, що росія має досить великий досвід, зокрема, під час чеченської війни - підривали будинки для того, щоб підняти свій народ проти чеченського і зробити їх ворогами, на яких вони потім пішли воювати.
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" Я думаю, що Курськ і Бєлгород - це питання внутрішні. ФСБ, яке розпалює ворожнечу до українців з метою щоб ці прикордонні області і регіони не стали на бік України, бо там доволі багато проживає етнічних українців", - резюмував Якубець.
Нагадаємо, зроблено заяву про контрнаступ ЗСУ та ситуацію в Бахмуті.
Також повідомлялося, що експерт розповів про нову принизливу роль Путіна.
Крім того, Politeka.net писала, що росіяни активізували наступ на новому напрямку: стягують сили і хочуть оточити.