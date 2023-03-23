Співачка, яку люблять багато українців, планує піти з шоу-бізнесу і це пригомшило її фанатів.

Мова йде про українську співачку Нату Жижченко, яка є вокалісткою групи ONUKA, пише Politeka.net.

Коментуючи натяки унікальної артистки на те, що вона може піти з великої сцени, українці зізнаються, що це дуже сумно.

«Це сумно.Одна із найкращих співачок»,

«ONUKA є одним із культурних надбань сучасної України, хотілось би щоб гурт розвивався і творив для України й надалі»,

«О, ні!», «Кожна людина робить свій вибір у житті і цей вибір потрібно розуміти і поважати»,

«Ну як же...чому?».

Нагадаємо, в інтерв’ю ЖВЛ зірка зізналася, що може піти з шоу-бізнесу.

«Думаю, навряд є майбутнє на сцені. Можливо, це будуть точкові проекти, більш вузькоаудиторні, менш популярні музично», - пояснила вона.

Своє майбутнє ONUKA бачить у відродженні України.

«Зокрема, Чернігова, зокрема майстерні, зокрема цього етнографічного простору", - розповіла співачка.

У 2021 році артистка разом з чоловіком Євгеном Філатовим реставрували родинну садибу в Чернігові. У льоху саме цього будинку у часи Другої світової війни ховалась бабуся Нати.

І саме цей льох вже у 2022-му році став укриттям для рідних співачки під час повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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