Згідно зі статтею newsingermany, Дженніфер Лопес включає будильник о 4:45 ранку, щоб почати свій день з ранкового тренування. Вона також говорить про те, що здоровий спосіб життя та фізична активність є важливими для її успіху як виконавця та акторки.

Дженніфер Лопес наполегливо тренується для підтягнутої форми та форми. Ваш день починається о 4:45 ранку з першого спортивного блоку.

Ніщо не виникає з нічого – так відбувається з суперзіркою Дженніфер Лопес. Тепер 53-річна дівчина розкрила подробиці своєї фітнес-програми. Актриса і музикант щодня тренується не тільки для того, щоб виглядати якнайкраще на червоній доріжці, але й для того, щоб почуватися якнайкраще. Рухи її тіла допомагають їй підтримувати позитивний психологічний настрій.

«Не секрет, що фітнес — це дуже важлива частина мого життя», — сказала дружина 50-річного Бена Аффлека та мати близнюків Макса та Емме, 15.

«Я думаю, що між фізичними вправами та психічним здоров’ям існує позитивна кореляція», — додав: «Коли ви знаходите гарний баланс через рішучість і зосередженість, ви автоматично змушуєте себе бути найкращою версією себе».

Лопес починає день зі спорту. Згідно зі звітом, вона встає о 4:45 ранку – незалежно від того, який її «напружений графік» передбачає.



«Я намагаюся приймати правильні рішення та керувати своїм часом», — додала вона.

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