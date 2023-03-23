Популярна українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" та головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка з початку війни багато знімалася за кордоном, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео зі зйомки, де продемонструвала своє ідеальне тіло.
Попередній пост Ксенії теж був у подібному стилі, там вона вперше показала результати своєї роботи над тілом, позуючи в одній білизні. Однак, крім захоплення, повчила і критику за відверті фото під час війни. І навіть після цього актриса не стала видаляти знімки, а навпаки, виставила в мережі відео, на якому ще більше і гаряче демонструє принади, позуючи в різні білизни і навіть без нього.
Користувачі і тут не стали мовчати і почали активно коментувати публікацію Мішиної:
"Не заздріть, а краще працюйте над собою – це допомагає у всіх випадках".
"Була шикарна, а стала неймовірною".
"Дуже красива, але ще більше сушити тіло не треба".
"А кажуть, що в Україні немає ядерної зброї. Красуня".
"Реклама ескорту".
"Напевно, аж надто".
"Якийсь чоловік із вашою головою. Не красиво".
"Боже, як це добре. Але скільки праці було зроблено для цього".
"Була красива, а стала дуже худою".
"Була краще, чоловіки не люблять худих".
"Неможливо погляд відірвати".
"Яка неймовірна дівчина".
"Це щось на космічному рівні. Як завжди, неймовірна".
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