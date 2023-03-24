Знаменитість Ганна Кошмал розповіла, що у неї буває дуже напружений графік і іноді все розписано наперед, при цьому вона не звертає уваги на те, що думають про це інші.

Українська акторка Анна Кошмал, яка стала популярною завдяки ролі Жені у серіалі "Свати", зараз виступає на сцені театру разом зі своїми колегами. Артистці вдалося викроїти вільну хвилинку, щоб відповісти на запитання користувачів мережі у своїх інстаграм-сторизах.

Знаменитість розповіла, що у неї буває дуже напружений графік, і іноді все розписано наперед. Тому вона може бути довгий час у розлуці зі своїм чоловіком та сином. Проте таке життя дає їй деяку мотивацію.

"Кількість завдань у моєму житті - (увага сім'ї, домашні справи, бізнес і моя професія - час для себе та відновлення). Чим більше завдань я охоплюю без виснаження, тим більше я розвиваюся. Це моя особиста мотивація, бути кращою за саму себе вчорашню ", - зізналася Анна Кошмал.

Окрім того, зірка серіалу "Свати" знає, як перестати залежати від думки оточуючих. За словами Анни Кошмал, досить просто зрозуміти, що нікому насправді немає жодної справи до тебе та твоїх проблем. А найголовніше – потрібно просто полюбити себе.

Крім того, у неї попросили показати улюблений кадр, який вона має в архіві. Акторка показала фото, яке було зроблено кілька років тому. На ньому знаменитість позувала разом із своїм сином та виглядає з ним поруч неймовірно щасливою.

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