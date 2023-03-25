Популярна українська спортсменка, срібна призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Анна Різатдінова, яка в сезоні 2019 року брала участь у шоу "Танців зі зірками", часто ділиться зі своєю аудиторією яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у профілі відео, яке є зверненням до Міжнародного Олімпійського комітету.
Як виявилося, Анна та інші українські спортсмени разом із 1+1 media та Міністерством закордонних справ України записали відео, в якому звернулися до Міжнародного Олімпійського комітету з вимогою не допускати до змагань у 2024 році російських та білоруських спортсменів.
"Спорт не може бути поза політикою, коли йде велика цинічна війна. Спільно з 1+1 media, Міністерством закордонних справ України та представниками спортивного ком’юніті закликаю МОК та його президента Томаса Баха не допускати російських і білоруських спортсменів до Олімпіади 2024 року. Адже поки російські та білоруські спортсмени замовчують злочини своїх держав – українські спортсмени гинуть за свободу та незалежність країни на полі бою. Терористам не місце у спорті", - заявила Різатдінова.
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