Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна нещодавно розповіла, що вже підготувала з Ольгою Поляковою черговий випуск "Дорослих дівчаток", у якому вони обговорили багато важливого (щоб подивитися випуск, доскролльте сторінку до кінця). Багато людей на нашій планеті знайомі з болісним вибором при ухваленні складних рішень.

Потрібно вибрати між двома або більше варіантами, зважити все за і проти, порадитись з іншими або перекласти відповідальність на когось іншого. У новому випуску "Дорослих дівчат" вони діляться своїми відповідями на ці запитання та розповідають про свої власні приклади.

«Мій чоловік знає, що мені ніколи не можна вибирати. Ось не каже мені: ти підеш зі мною до магазину, і ми почнемо щось вибирати. Таке тяглося б роками… Я так у магазини не ходжу, я рішення прийняти не можу. Цю кофтинку чи цю?

Ось Вадик цього року подарував мені пуховик, а я дивлюся на нього і думаю: я б ніколи його в житті не купила. Я б думала, чи треба мені він, а капюшон, а застібки? А так він дав мені його, я його одягла та поїхала до Швеції. А там так було холодно! І я думаю: Боже, яке щастя, що за мене ухвалили таке рішення! Завжди, звісно, ​​так не можна. Але це моя проблема – не можу сама нічого вирішувати» - поділилася Полякова.

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