Популярна українська співачка Jerry Heil, справжнє ім'я якої Яна Шемаєва, нарешті приїхала в Україну та побачилася з рідними.

Jerry Heil минулого року прийняли на навчання в американський коледж Берклі, де вона вчиться писати музику для фільмів. Паралельно співачка гастролює різними країнами, збираючи кошти на допомогу українським захисникам та постраждалим від війни.

Зараз же артистка нарешті приїхала до України та зустрілася зі своєю родиною. На своїй сторінці в Instagram Яна розмістила зворушливі кадри з найріднішими людьми.

"В родині завжди хтось виконує роль клею. Хтось, навколо кого об’єднуються, до кого з‘їжджаються, хто склеює сотню родичів з усіх куточків України. Раніше цю задачу філігранно виконувала моя бабуся Женя. Ми, як бджоли на мед, злітаються на її пиріжки, вареники, на її піклування та наші спільні пісні за столом. Бабусі вже декілька років нема. Але традиція об’єднуватися, слава Богу, лишилася. Тепер ми збираємося у нас і здається, що роль склеювачів перебрали ми з мамою. Бо я не готую😂. Мам, в наступний мій приїзд напечи, будь ласка, бабиних пиріжків, але без глютену, з фруктовим киселем, але без цукру😄🙏🏽💛", — написала Jerry Heil під фотографіями.

Шанувальники в коментарях підтримали артистку. На публікацію відреагувало також чимоло знаменитостей, серед яких Леся Нікітюк, Альона Альона, Тарас Цимбалюк, Вєра Брєжнєва, Слава Дьомін.

Нагадаємо, що те, що сталося з Jerry Heil приголомшило Надю Дорофєєву, Вікторію Булітко та інших зірок.

Також повідомлялось, що Jerry Heil показала, як змінилася її зовнішність за шість років.

Також Politeka.net писала, що Alyona Alyona влаштувала ефектні танці з Jerry Heil, кадри.