Українська актриса Ганна Кошмал із серіалу "Свати" показала, яке лихо з нею сталося прямо перед виходом на сцену.

Як пише Politeka.net, Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Свати", де зіграла роль Женьки Ковальової. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зірка почала активно висвітлювати те, що відбувається в Україні. При цьому актриса зізнавалася, що лише дві особи з команди "Сватів", підтримали Україну та виступили з антивоєнною позицією.

Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Кошмал поділилася фотографією, де розповіла про своє лихо, яке сталося просто перед виставою.

"А це я, яка за 20 хвилин до вистави вилила на себе окріп", - написала Кошмал і показала пластир на нозі. Як можна помітити, опік у Ганни був досить великий.

А до цього Ганна поділилася публікацією із Одеси. Зірка була в курточці, розповівши про свої відчуття від відвідування української Пальміри.

"Для нашої дівочої команди Одеса – завжди свято, і море. Завжди хочеться з ним побути якнайдовше… вітер, птахи, солоне повітря, спокій і глибина… неможливо відірватися", - написала Кошмал.

Нагадаємо, зірка "Сватів" Кошмал показала улюблене фото у своєму архіві

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