Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який переміг на "Майстер Шеф". Знаменитість, як і інші українці, активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення зайнявся популяризацією української кухні у Європі. Не забуває Клопотенко і про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу зірка постукнула свій твіт у блозі.
"ЗСУ, я вас люблю", - написав лаконічно Клопотенко у публікації.
Фанати, включаючи олімпійську призерку Ганну Різатдінову, поставили тисячі лайків під публікацією та написали коментарі:
"Я також їх люблю, що я пропустила?";
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"Євгенію, ви просто. Такий безпосередній, веселий і настільки креативний! Захоплююсь";
"Мене одну дратує, що всі так зациклилися на ЗСУ?
"Адже це не просто так? Що я проспала?";
"Сьогодні день Нацгвардії";
"З якою стравою ви асоціюєте себе?";
"І я люблю, сильно-сильно".
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко дав рецепт божественної картоплі з соусом
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