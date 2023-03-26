Український шеф-кухар Євген Клопотенко, який переміг на проекті "Майстер Шеф", зробив заяву, здивувавши українців.

Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який переміг на "Майстер Шеф". Знаменитість, як і інші українці, активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення зайнявся популяризацією української кухні у Європі. Не забуває Клопотенко і про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу зірка постукнула свій твіт у блозі.

"ЗСУ, я вас люблю", - написав лаконічно Клопотенко у публікації.

Фанати, включаючи олімпійську призерку Ганну Різатдінову, поставили тисячі лайків під публікацією та написали коментарі:

"Я також їх люблю, що я пропустила?";

"Євгенію, ви просто. Такий безпосередній, веселий і настільки креативний! Захоплююсь";

"Мене одну дратує, що всі так зациклилися на ЗСУ?

"Адже це не просто так? Що я проспала?";

"Сьогодні день Нацгвардії";

"З якою стравою ви асоціюєте себе?";

"І я люблю, сильно-сильно".

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