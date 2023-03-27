На своїй сторінці у Телеграм-каналі Тіни Кароль було опубліковано добірку з кількох нових фото. На них артистка була зображена у білій футболці із зображенням українського прапора та популярною фразою, що символізує непокірність українців у боротьбі проти окупантів: "Доброго вечора, ми з України" ("Доброго вечора, ми з України").

Футболка була зав'язана у вузол на животі. Верх Тіна поєднувала зі світлими шортами з принтом, а волосся було розпущене, на обличчі був легкий макіяж. Артистка загадково посміхалася до камери. Багато хто був зацікавлений, адже артистка довго не виходила на зв'язок:

«Хто ж фотографував це диво?; Красуня 😍; Гарна яка; Сама на таймер, лайфхак; Занадто гарна;

Прокидатись і бачити таку красу, що може бути краще; Знайшлася пропажа 😄😍 яка красуня❤️; Запаморочлива; Красуня; Ооо, Тіна знайшлася))))) Довго шукала те, що мене надихає ... і ось знайшла 🥰 це Тіна».

Популярна співачка Тіна Кароль щодня показує в Інстаграм кадри зі свого життя та розповідає про концерти. Артистка не залишається в Україні, постійно виступаючи за кордоном.

При цьому Тіна Кароль не розповідає про себе нічого особистого і не пояснює, чому вважає за краще продовжувати жити за кордоном. У Києві Кароль з'являється рідко, але щоби підтримувати популярність серед фанатів, вона почала ділитися новими фото, а іноді й цілими добірками.

Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.

Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.