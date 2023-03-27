Дочка колишньої дружини Потапа Ірини Горової Наталія, яка таємно вийшла заміж за бойфренда-мусульманина і деякий час жила в Лівані та Європі, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу дівчина опублікувала незвичайні фото, на яких показала свій день та написала пост із роздумами про розвиток сучасних технологій.

Як видно, на знімках Наталка показала, як гуляє зі своїм песиком, також показала цей пост, і ще продемонструвала свій сніданок з салатом, яєчнею і чаєм. Як видно, на прогулянку з песиком Наташка вийшла у стильному аутфіті – на ній широкі білі джинси, сірий светр та чорний піджак, а в руках він тримає модну смугасту сумочку.

У підписі до публікації Горова-молодша написала: "Прокинулася, написала пост в LinkedIn про АІ, поснідала. Весь цей час обдумувала пост та моє відношення до такого шаленого розвитку технологічного світу. Зрозуміла, як багато ще можна сказати й одним постом точно обмежитися важко. З одного боку, в який же цікавий час ми живемо. ШІ, який пише замість нас тексти, будує стратегії та бізнес плани, виявляє помилки, виконує домашки, надає потрібну інформацію в структурованому для тебе вигляді, допомагає в плануванні й т.п. З іншого боку, за прогнозами експертів Міжнародного Економічного Форуму, до 2025 року близько 85 млн людей можуть втратити свою роботу. Чим будуть займатися люди? Які професії будуть затребувані? Як залишатися конкурентоспроможним? Питань дуже багато. Дуже цікаво спостерігати, куди це все призведе".

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