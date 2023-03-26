Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка нещодавно оголосила про розрив стосунків з головним героєм шоу "Холостяк" Микитою Добриніним, якому народила сина Лева, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина опублікувала відео, на якому показала своє тренування у спортзалі.

Варто зазначити, що після народження дитини Даша серйозно взялася за відновлення своєї фігури та позбавлення зайвої ваги. І судячи з фото та відео у профілі, їй це чудово вдається. Однак, за гарною картинкою стоїть важка робота над собою та виснажливі тренування у спортзалі. Власне, їхня блогерка і показала в новому відео. Як видно на кадрах, Даша активно працює зі спортивним інвентарем, тягає тяжкості та старанно хитає різні частини тіла.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Час на роботу". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію дівчини:

"Даша, скільки разів на тиждень ти тренуєшся?"

"Такі силові вправи далеко не всім можна".

"Під час перегляду відео починає хворіти прес".

"Скільки часу займає тренування?"

"Як ви впоралися з болями у спині після пологів?".

"Даша, скільки в тобі сили. І де ти її береш?"

"Дуже мотивуєте. Підкажіть, будь ласка, звідки такий топ?"

"Ви працюєте як зал закритий? Скільки відео знято, де немає жодної людини. Ви викупаєте для себе час роботи закладу?"

"Викладайте частіше такі відео, я по них тренуюсь".

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