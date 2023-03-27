Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни знімала програму "Світське життя", а вже після запустила свій проект з пошуку зниклих людей, поділилася у своєму Instagram новими фото та своїми переживаннями. За словами телезірки, у ці дні рік тому окупанти були за кілька десятків кілометрів від центру Києва, а про війну вже говорили в усьому світі.

Так, на одній фотографії Катя знята в цікавій локації, вона стоїть на сходах і, склавши руки на грудях, весело позує фотографу. Перед камерою телеведуча з'явилася у стильному образі – на ній темна спідниця середньої довжини, світлий смугастий светр та білий піджак, який вона накинула на плечі, при цьому на ногах модні білі черевики. Волосся Каті акуратно зібране, а на її обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Осадча написала: "Моя весняна неділя. Моє місто. Сьогодні особливо гостро відчула жах від того, що в нас намагаються все це відібрати, наші зустрічі з друзями, наші домівки, наш спокій, нашу весну…Сьогодні згадала, як рік тому в ці дні ворог стояв в кількох десятках кілометрів від центру Києва. А про той жах, що там відбувався зараз знає весь світ. Гостро відчувається в такі дні, що ми будемо робити ще більше задля Перемоги! А зараз добраніч. Завтра новий тиждень роботи на Перемогу. Як пройшли ваші вихідні?"

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