Актриса, переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала, через що її часто критикують.

Після того, як Мішина в деталях розповіла про свої методи схуднення і зробився результатом, вона продовжує отримувати багато неоднозначних коментарів на свою адресу. Артистка також почала показувати фігуру в білизні щоразу після критики.

Таким чином Мішина відповідає на масову критику на свою адресу та висміювання її праць, що стосуються перетворення.

Мішина зазначає, що багато жінок стикаються з тиском суспільства, яке встановлює певні стандарти жіночності та інших аспектів життя. Але справжня жіночність, на її думку, криється в особистості кожної жінки та її індивідуальності.

Вона не обмежується лише фізичними рисами, а скоріше є внутрішнім станом жінки, таким як чуйність, терпимість, емпатія та вміння слухати.

У мережі розсудили раніше про схожі кадри, на яких Мішина хвалилася фігурою:

«Ви самотня, у душі, у серці… Шкода, що ще не знайшлося чоловіка; Але все ж таки має бути якась межа при показі сексуальності публічно, оскільки це дуже особисте; Мотивація те що, щоб дівчатка підлітки катували себе дієтами; Я розчаровуюсь у вас, Ксенія. Просто навіщо ви це виставляєте та ще стільки разів?».

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе та не панікувати, відео.