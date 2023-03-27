Як пише Politeka.net, Алла Мазур - відома українська телеведуча, яка стала зіркою 1+1. Знаменитість, як і інші зірки, підтримують Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Алла і про Інстаграм, де цього разу розповіла про свого батька, який помер.

"Я тоді ще не знала, що новий рік – разом зустрічаємо востаннє. У нас ще було стільки планів на літо… І навіть коли навалилася хвороба – ти не здавався наслідком інсульту, я годувала тебе з ложечки та вірила, що – прорвемося…" Не вдалося. Ми провели тебе до мами, на Небо. І все ще плачемо, перебираючи дитячі фото. Бо залишаємось вашими дітьми. І дуже вас любимо, матуся та татко!", - написала Алла в публікації.

Українці поставили понад 8 тисяч лайків та написали коментарі:

"Пані Алло, мої співчуття, тримайтеся";

"Прийміть співчуття, Вічна пам'ять вашому татові";

"Прийміть мої співчуття. Царство небесне та вічна пам'ять Вашому тату";

"Світла пам'ять. Мій тато помер, як мені було 13. Неважливо скільки тобі років – батьки в житті єдині!";

"Вічний відпочинок дай йому Господи, а світло повік нехай йому світить! Прийміть щирі співчуття!"

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