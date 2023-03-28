Популярна українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик, яка тепер працює на телеканалі "ДОМ" і продовжує грати на театральній сцені, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайними кадрами себе на сцені у різних ролях та розповіла про значення театру у її житті.

Як виявилось, свою посаду Лілія приурочила до Дня театру. За словами актриси, вона не має улюблених театральних ролей, тому що кожна з них вилюблена, вистраждана і збудована. Також артистка зізналася, що не уявляє свого життя без театральної сцени. І якщо торік вона плакала цього дня, то зараз розуміє, як людям потрібний театр.

"Зараз я майже кожного дня буваю в театрі. Вечорами граю вистави. Репетирую комедію. Комедію! Уявляєте? І розумію, як це потрібно людям. Щоразу, як відкривається завіса і ти бачиш глядачів, чуєш оплески, відчуваєш енергію, ти ніби починаєш дихати на повну. Щоразу, як дитина радію, коли вдається зіграти виставу без тривог. Щоразу подумки дякую ЗСУ за можливість займатися улюбленою справою і знати, що це ТВОЄ справжнє місце під сонцем. Ціную і люблю. І дякую всім моїм колегам і глядачам. Без вас - не було б нічого. З Днем Театру, неймовірні люди!", - сказала Ребрик.

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