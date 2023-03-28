Відома телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко розповіла про головні новини за 397 день повномасштабної війни.

На своїй сторінці в Instagram ведуча нагадала, що напередодні вранці росіяни вранці обстріляли Слов’янськ. Дві людини загинули (відео 1 - щоб подивитися всі кадри, проскрольте новину до кінця).

Техніка від союзників вже в Україні – світлинами похвалився міністр оборони Рєзніков (фото 2). Німецьке видання «Шпігель» повідомило, що всі обіцяні Берліном «леопарди» вже відправлені до України. Про завершення навчань українських військових в Британії повідомили в міністерстві оборони Королівства (відео 3).

Авдіївка закривається на в’їзд для волонтерів, журналістів та цивільних через вкрай складну ситуацію у місті – повідомив голова військової адміністрації міста Барабаш (відео 4). Подібні обмеження раніше запроваджувалися в Бахмуті.

В росії підтвердили загибель Дмитра Лисицького (фото 5), якого в Україні вважають одним з відповідальних за Іловайськ, коли в 2014 році по українських військових відкрили вогонь під час виходу «зеленим коридором». Тільки за офіційними даними тоді загинули 366 українців. Одна з версій «загибелі» Лисицького - самогубство.

Також Марічка Падалко розповіла про новий конфуз кремлівських пропагандистів. Один з ведучих «шоу соловйова» під час прямого ефіру розважався укрупненням пишногрудої дівчини, аж поки не зрозумів, що екран його комп’ютера транслюється в прямому ефірі (відео 7). Пізніше чоловік пояснив, що зробив це під «впливом думок про ядерний апокаліпсис». Тим часом, в російському медіа-просторі з’явилися «гідні» конкуренти «соловйову і ко» (відео 8).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.