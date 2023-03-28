Подібно до багатьох українських знаменитостей, Єфросиніна стежить за модними тенденціями і дотримується свого унікального стилю. У соціальній мережі Instagram вона часто публікує фотографії своїх образів із повсякденного життя, а також з фотосесій та різних заходів.

Цього разу ведуча вирішила похвалитися чином одразу з двома сорочками у клітку. Як відомо, артистка останнім часом показує нові луки досить рідко. Тому думки шанувальників розділилися:

«До роботи!» – поділилася Марія.

У мережі написали: «Чарівна, розумна, сексуальна. Такі ось дівчата в Україні!; Одна сорочка – то топ, а дві – це пожежа 😁; Багато сорочок не буває); Я вже думала, що це Оля принесла одяг Маші і зараз буде пожежа;

Які чарівні туфлі 😍 де такі можна придбати?; Незвичайно, але щось у цьому є 😍🔥; І одягнена як Полякова хотіла)».

Зазначимо, українських знаменитостей постійно блокують у мережі через пости про війну. Ось і популярна телеведуча Маша Єфросиніна поскаржилася на те, що адміністрація Інстаграм постійно блокує її повідомлення та сторіс про війну в Україні. Про це знаменитість розповіла у своїх сторізах .

Вона уточнила, що адміністрація мережі видалила її пости про російське вторгнення і злочини президента Росії володимира путіна.

Нагадаємо, схудла Єфросиніна зізналася, чому неадекватно сприймає себе в дзеркалі.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна поставила на місце українців, які згадали про її маму та сестру з рф.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна жорстко висловилася про деяких українців.