Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко часто ділиться смачними рецептами в Інстаграм і цього разу не був винятком.
Клопотенко описав ідеальне поєднання італійських ньоки з українським буряком, яке порадує око та доставить гастрономічне блаженство. Він також поділився рецептом цієї страви, яку легко приготувати вдома.
Для приготування бурякових ньоків необхідно відварити дві картоплини та розім'яти їх у пюре. Відварити буряк і подрібнити його блендером (100 г буряка потрібно для цього рецепту). Потім змішати картопляне пюре з буряковим, додати яйце, 250 г борошна та щіпку солі. Тісто замісити, використовуючи ще трохи борошна, якщо потрібно.
Тонке тісто розкачати і вирізати кружки за допомогою склянки. На кожен кружок покласти невеликий кубик сиру, загорнути тісто та сформувати кульки. Варити в окропі 5-8 хвилин, потім додати|добавляти| 50 г вершкового масла|мастила|. Посипати готову страву тертим сиром. Для начинки та посипання можна використовувати 1 пачку сиру.
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"Попереджаю: готуйте одразу велику порцію. Якщо хтось побачить, як смачно ви поїдаєте бурякові ньоки - точно доведеться ділитися" - каже кухар.
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