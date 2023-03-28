Як пише Politeka.net, Катерина Лозовицька – відома українська модель, яка стала учасницею шоу "Холостяк" із Алексом Топольським. На проекті дівчина перемогла, але пара одразу ж після шоу розійшлася. Не забуває Лозовицька і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Лозовицька опублікувала фотосет, де позувала у прозорій сукні.

"Нова колекція", – лаконічно підписала кадри Катя.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Вам потрібно йти на конкурс Міс Україна та представити нашу країну, Вам світить перемога";

"Неймовірна колекція, неперевершена Катерина";

"Дуже хороша. Всі чоловіки не гідні тебе. Ти німфа";

"Шикарні образи української красуні".

А раніше Катя відповіла на критику після шоу "Холостяк". Зірка поділилася своїми думками у блозі.

"Прийшла на "Холостяк", щоб стати блогером і "грести" гроші за рекламу.

Ось приблизно в такому дусі звинувачення час від часу прилітають мені в директ. Причому є окрема категорія людей, яка не лінується на кожну співпрацю написати рекламу. Начебто хоче присоромити незрозуміло чим", - написала Катя.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" з Топольським публічно відповіла на закиди фіналістки Мудрої.

А ще Politeka повідомляла, що фіналістка "Холостяка" Мудра висловилася про мету переможниці Лозовицької на шоу.

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" пригадала, що розчарувало її в Олексі Топольському



