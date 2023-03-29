Популярна українська співачка та блогерка Ганна Трінчер, яка продовжує розповідати про своє життя в Інстаграм, часто дивує одкровеннями. На цей раз вона зізналася, що також потребує допомоги професіоналів і їй теж іноді непросто справлятися зі стресом.

«Я довго мучилася із цього приводу. Мені здавалося, що я сама все витягаю, і я реально молодець і багато чого зробила сама. Але зараз я поїхала до психолога.

Тепер я вирішила остаточно, що це просто потрібно. Особливо дівчині 21 року, на якій величезна кількість відповідальності. Кожен крок якої буквально на увазі у мільйонів людей» - каже Трінчер.

Раніше зірка виклала незвичайне відео та розповіла про важливість професій, які для більшості людей залишаються непомітними.

"У шаленому темпі життя та балансуванні між новинами ми часто не звертаємо уваги на людей, які дбають про наш комфорт та щоденний побут. Це представники робітничих професій: столяри, електрики, пекарі та перукарі, які щиро люблять свою роботу і пишаються нею, але чому -то залишаються непомітними суспільству " .

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