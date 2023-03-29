На офіційній сторінці "Мастер Шеф" в Instagram розповіли, як приготувати канадські панкейки.

"Яка страва на сніданок може бути смачнішою за панкейки? Запашні, пухкі, з кленовим сиропом та ягодами… Секрет приготування цього неймовірного сніданку нам відкрив суддя шоу Ектор Хіменес-Браво😍", — радять українцям.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

борошно — 260 г

цукор — 50 г

розпушувач — 4 ч. л.

сіль — ½ ч. л.

велике яйце — 1 шт.

молоко — 360 мл

топлене вершкове масло кімнатної температури — 55 г

ванільний екстракт — 2 ч. л.

ягоди та кленовий сироп (або мед)

Спершу змішайте всі сухі інгредієнти. Окремо змішайте всі вологі інгредієнти. Потім з'єднайте сухі та вологі інгредієнти вінчиком, тільки не перебийте їх (тісто повинно бути густим, але таким, щоб можна було налити у пательню). Дайте тісту відпочити 5-10 хвилин. Можна додати до нього шматочки заморожених ягід.

Нагрійте пательню, додайте трохи вершкового масла та вилийте приблизно 3 ст. л. тіста на 1 панкейк. Смажте, поки не утворяться бульбашки на поверхні, а краї будуть запечені, і потім перевертайте до золотисто-коричневого кольору. Подавайте готові панкейки з кленовим сиропом або медом та ягодами за бажанням.

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