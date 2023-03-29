Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка, яка прославилася ще завдяки першій "Фабриці зірок", де їй вдалося перемогти. Також артистка стала кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, з яким разом хрестила дитину. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення зірка активно висвітлює події у своєму блозі та просуває українську музику.

Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Цибульська опублікувала кадри, де показала своє листування з педіатром. Там артистка опублікувала селфі, показуючи свій стан лікареві.

"Як алкоголічка", - написала зірка під своєю фотографією.

"Флоксал мазь одна на ніч за повіку", - порекомендувала у відповідь лікар і попросила сходити до офтальмолога наступного дня.

А раніше Цибульська опублікувала ще одне селфі, де зробила підводку до свого діалогу з лікарем.

"Я так сіла інстаграмно, але насправді вигляд учора ввечері був жахливим. Зараз покажу", - зізналася кума Михайла Хоми Оля Цибульська.

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