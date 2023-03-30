Микита Джигурда, відомий фрик із росії, відвідав тимчасово окуповане місто Волноваху, де зачитав свої "патріотичні" віршики. У той час, як прихильники України охаювали візит голлівудського актора Орландо Блума, який висловив підтримку Україні, Джігурда пішов шляхом російської пропаганди і похвалився своїм візитом до окупованих міст.
Говорячи про свою любов до країни-агресора, Джігурда також хвалився тим, що відвідав Вугледарський напрямок, співав пісні та хизувався своєю сміливістю.
Український телеведучий Андрій Бедняков оригінально висміяв пропагандиста і сказав, що візит Джигурди був такою собі відповіддю на відвідування Орландо Блума України:
"Черговий ... приїхав в українську Волноваху. Потримав гранати, розповідав вірші. Микитка Джигурда про "ракову пухлину" мовить. Вирішили "гідно" відповісти на приїзд Орландо Блума", - написав Бідняков в Інстаграм Сторі.
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Нещодавно зірка "Піратів Карибського моря" Орландо Блум побував в Україні. Леся Нікітюк теж вирішила "хайпанути" на цій темі і у фоторедакторі об'єднала себе з актором.
На цьому знімку Блум ніби питає у Нікітюк, що можна подивитися в Києві, а вона на це відповідає: "Якщо сьогодні, то Ле Маршрутку на Новому каналі о 20.00". У підписі до публікації телеведуча додала, що новий випуск її шоу буде присвячений Харкову.
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