Популярний ведучий Андрій Бедняков оригінально посміявся з росіян, які раніше критикували приїзд Орландо Блума в Україну.

Микита Джигурда, відомий фрик із росії, відвідав тимчасово окуповане місто Волноваху, де зачитав свої "патріотичні" віршики. У той час, як прихильники України охаювали візит голлівудського актора Орландо Блума, який висловив підтримку Україні, Джігурда пішов шляхом російської пропаганди і похвалився своїм візитом до окупованих міст.

Говорячи про свою любов до країни-агресора, Джігурда також хвалився тим, що відвідав Вугледарський напрямок, співав пісні та хизувався своєю сміливістю.

Український телеведучий Андрій Бедняков оригінально висміяв пропагандиста і сказав, що візит Джигурди був такою собі відповіддю на відвідування Орландо Блума України:

"Черговий ... приїхав в українську Волноваху. Потримав гранати, розповідав вірші. Микитка Джигурда про "ракову пухлину" мовить. Вирішили "гідно" відповісти на приїзд Орландо Блума", - написав Бідняков в Інстаграм Сторі.

Нещодавно зірка "Піратів Карибського моря" Орландо Блум побував в Україні. Леся Нікітюк теж вирішила "хайпанути" на цій темі і у фоторедакторі об'єднала себе з актором.

На цьому знімку Блум ніби питає у Нікітюк, що можна подивитися в Києві, а вона на це відповідає: "Якщо сьогодні, то Ле Маршрутку на Новому каналі о 20.00". У підписі до публікації телеведуча додала, що новий випуск її шоу буде присвячений Харкову.

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