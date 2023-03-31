Як пише Politeka.net , Аліна Гросу - відома українська співачка, яка стала популярною артисткою ще у маленькому віці. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення співачка практично зникла з поля зору, адже мала значні проблеми зі здоров'ям. Аліна перенесла тяжку операцію, а нещодавно їй знадобилася тривала реабілітація в Індії.

Зараз Гросу в США, де вона навчається акторській майстерності та працює. Не забуває Аліна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка опублікувала сторіс, де розповіла про проблему свого молодшого брата.

"Друзі, всім привіт, зараз поки літаю у справах, у мене з'явилося маленьке питання-проблема. Скажіть, будь ласка, у мене наступного року братик піде до першого класу і йому за станом здоров'я потрібно носити окуляри і він їх носить. Чи не будуть вони? його цькуватимуть, чи не діставатимуть за це, чи не хейтюватимуть.Чи немає зараз з таким проблем? .

Нагадаємо, Гросу після тривалої зникнення вийшла на зв'язок

А ще Politeka повідомляла, що Гросу поділилася радістю, нарвавшись на критику

Також Politeka писала, що Гросу розповіла, що з нею сталося після повномасштабного вторгнення