Екс-дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова показала свого сина та розповіла про хворобу, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Даша Квіткова - відома українська блогерка, яка брала участь на телешоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. На проекті Даші вдалося перемогти, а після шоу пара зустрічалась якийсь час і навіть вирішила офіційно оформити стосунки. Після цього Квіткова народила первістка - сина Лева і пара говорила про другу дитину. А нещодавно стало відомо, що пара розлучилася, про що повідомила Даша в інтерв'ю Маші Єфросініній.

Не забуває Квіткова і про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим зі свого життя. А цього разу Даша вирішила відповісти на запитання фанатів у сторіс.

"Поговоримо?", - написала Квіткова у своєму блозі.

"Щось пропустила, що з Левенятком? Захворів?", - Запитала фанатка.

"Так, я не сплю вже третьої ночі. Але йому краще зараз і це головне", - відповіла Даша і показала свого маленького сина.

"Не хочете повернутися до кучериків? Можливо завивку?", - запитав ще один фанат.

"Якщо вони захочуть до мене повернутися саме такими, як були - я буду тільки рада. Але завивку робити не хочу, бо я блон і це відразу вб'є моє волосся, яке я зараз доглядаю", - написала Даша.

Нагадаємо, Квіткова зізналася, чому її вчили привертати якнайбільше уваги чоловіків.

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