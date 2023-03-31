Як пише Politeka.net , Даша Квіткова - відома українська блогерка, яка брала участь на телешоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. На проекті Даші вдалося перемогти, а після шоу пара зустрічалась якийсь час і навіть вирішила офіційно оформити стосунки. Після цього Квіткова народила первістка - сина Лева і пара говорила про другу дитину. А нещодавно стало відомо, що пара розлучилася, про що повідомила Даша в інтерв'ю Маші Єфросініній.
Не забуває Квіткова і про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим зі свого життя. А цього разу Даша вирішила відповісти на запитання фанатів у сторіс.
"Поговоримо?", - написала Квіткова у своєму блозі.
"Щось пропустила, що з Левенятком? Захворів?", - Запитала фанатка.
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"Так, я не сплю вже третьої ночі. Але йому краще зараз і це головне", - відповіла Даша і показала свого маленького сина.
"Не хочете повернутися до кучериків? Можливо завивку?", - запитав ще один фанат.
"Якщо вони захочуть до мене повернутися саме такими, як були - я буду тільки рада. Але завивку робити не хочу, бо я блон і це відразу вб'є моє волосся, яке я зараз доглядаю", - написала Даша.
Нагадаємо, Квіткова зізналася, чому її вчили привертати якнайбільше уваги чоловіків.
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