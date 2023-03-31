Як пише Politeka.net, Макс Михайлюк – відомий український пілот, який кілька років тому був головним героєм шоу "Холостяк". На проекті він обрав переможницею Майстра спорту України Дашу Ульянову, але пара після проекту не змогла збудувати стосунків. Після цього Михайлюк одружився з українською моделлю Даше Хлистун, яка йому вже встигла народити доньку Аріану.

Михайлюк, як і інші українські зірки, підтримує Україну у боротьбі із російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Макс вирішив повернутися до України і вступив до лав ЗСУ та пішов захищати Батьківщину. Варто зазначити, що пілот не перекваліфікувався на військову авіацію, а вирушив до десантно-штурмових військ.

А дружина Михайлюка Даша тим часом активно веде Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише роботою, а й особистими кадрами. А цього разу модель вирішила пограти у гру з українцями "було/не було".

"Ботокс, філери?", - Запитав фанат.

"Були уколоті губи 5 років тому :) З ботоксом ще рано, я вважаю", - написала Даша у відповідь. Також зірка опублікувала фото, де йде у сукні з розкішним декольте від кабріолету.

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