Популярна українська співачка Слава Камінська, яка була солісткою гурту "НеАнгели", а з початку війни поїхала з дітьми жити до Нідерландів, час від часу виходить на зв'язок із шанувальниками на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка здивувала користувачів нескромним відео та заінтригувала підписом до нього.
У короткому ролику з незвичайним монтажем Слава знята, сидячи у ванні, вона крутиться перед камерою, демонструючи апетитні форми. Як видно, на співачці лише темний комплект білизни, її волосся мокре, а на обличчі трохи розмазаний макіяж. При цьому у ролику звучить нова українська пісня Слави, яку вона заспівала у дуеті зі співачкою Ганною Корченовою.
При цьому у підписі до публікації Камінська натякнула на зміни в особистому житті: "Статус "в активному пошуку" вже не є актуальним". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Воу-воу, вже бачу заголовки у медіа".
"Це хіт, просто вогонь".
"Моя улюблена".
"Яка вогненна".
"Ви така гарна".
"Круто".
"Де завантажити?".
"Просто нереальна".
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