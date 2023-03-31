Популярний український музикант та зять народної артистки України Ніни Матвієнко Арсен Мірзоян, який з початку війни залишається в Україні та дає благодійні концерти на підтримку ЗСУ, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист поділився атмосферними кадрами зі свого концерту у Києві.

Так, судячи з фото, виступ Арсена пройшов з повною залою і в дуже теплій атмосфері, але й з драйвом. На одному з кадрів можна побачити, що у концерті Мірзояна брала участь його дружина Тоня Матвієнко, яка нещодавно повернулася з-за кордону, де мешкала близько року. Вона вийшла на сцену та заспівала свою пісню в рамках концерту чоловіка.

У підписі до публікації Арсен коротко написав: "Дякую, Київ". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію музиканта:

"Вчора було круто! Дякую за позитивні емоції! Пісня на біс вогонь".

"Дякую за емоцію, драйв, щирість".

"Дякую Вам! Це було неймовірно!".

"Харків на зв'язку, з коханням".

"Дякую за неймовірний концерт!".

"Дякую вам. Було неймовірно круто".

"Так сумно, що не зміг прийти. Чекаю вже наступного концерту у Києві".

"Харків. Завжди раді вам та вашій творчості!".

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