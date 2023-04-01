Фіналіст "Холостячки" та гуморист Андрій Рибак розповів, чому пішов на проект, де була головною героїнею Ксенія Мішина.

Як пише Politeka.net, Андрій Рибак - відомий український гуморист, який став учасником шоу "Холостячка" із Ксенією Мішиною. На проекті учасник дійшов до фіналу, але там поступився перемогою своєму другові та колегі Олександру Еллерту. Пара зрештою довго не зустрілася, а Андрій зате став успішним блогером і повернувся до своєї колишньої дівчини, з якою зустрічався до шоу. Пара нещодавно навіть встигла офіційно оформити свої стосунки.

Не забуває Андрій і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Рибак вирішив поговорити з фанатами.

"Запитуй, відповім, така схема", - написав Рибак, запрошуючи до розмови.

"Чому пішов на проект "Холостячка"?" - запитав фанат.

"Бо дуже завидним нареченим був", - відповів зірка.

"Можна запросити вас ведучим на весілля після війни. Мій наречений воїн ЗСУ", - написала фанатка у другому питанні.

"Звичайно, проведу безкоштовно", - відповів Рибак.

А до цього зірка поділився сімейним фото зі своєю дружиною. Виявилося, пара мала день народження кота.

"Святкуємо котячий один рік і сім людських (здається так)! Ми не збожеволіли, просто дуже її любимо!", - написав Рибак.

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