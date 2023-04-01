Як пише Politeka.net, Андрій Рибак - відомий український гуморист, який став учасником шоу "Холостячка" із Ксенією Мішиною. На проекті учасник дійшов до фіналу, але там поступився перемогою своєму другові та колегі Олександру Еллерту. Пара зрештою довго не зустрілася, а Андрій зате став успішним блогером і повернувся до своєї колишньої дівчини, з якою зустрічався до шоу. Пара нещодавно навіть встигла офіційно оформити свої стосунки.
Не забуває Андрій і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Рибак вирішив поговорити з фанатами.
"Запитуй, відповім, така схема", - написав Рибак, запрошуючи до розмови.
"Чому пішов на проект "Холостячка"?" - запитав фанат.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Обстріл з літака: росіяни завдали авіаудару по мирному місту
Мобільний зв'язок вимкнеться: оператор зробив важливе попередження
"Не можу повірити, Євген!": рідні відомого українця отримали похоронку
Депутати та прокурори прагнуть зайняти місце в одному з родів військ ЗСУ: названо головну небезпеку
"Бо дуже завидним нареченим був", - відповів зірка.
"Можна запросити вас ведучим на весілля після війни. Мій наречений воїн ЗСУ", - написала фанатка у другому питанні.
"Звичайно, проведу безкоштовно", - відповів Рибак.
А до цього зірка поділився сімейним фото зі своєю дружиною. Виявилося, пара мала день народження кота.
"Святкуємо котячий один рік і сім людських (здається так)! Ми не збожеволіли, просто дуже її любимо!", - написав Рибак.
Нагадаємо, фіналіст "Холостячки" Рибак розкритикував готель, у якому оселився
Також Politeka повідомляла, що фіналіст "Холостячки" Рибак показав найголовнішу жінку у житті
А ще Politeka писала, що фіналіст "Холостячки" Рибак потролив росіян після ситуації з "Дощем"