Співачка Тоня Матвієнко, яка стала Заслуженою артисткою України, показала свою легендарну маму та доньку від чоловіка Арсена Мірзояна.

Як пише Politeka.net, Тоня Матвієнко – відома українська співачка, яка має звання Заслуженої артистки України, отримане зовсім недавно. Зірка є дочкою легендарної співачки Ніни Матвієнко. Тоня зараз одружена з колегою Арсеном Мірзояном, з яким виховує спільну доньку Ніну. Також у Матвієнка є старша дочка Уляна від минулих стосунків. Але Тоня така не одна, адже у Мірзояна є двоє синів від минулої дружини, через що Ніна Матвієнко була проти їхніх стосунків.

А після повномасштабного вторгнення Тоня поїхала Португалію з дітьми, а потім відпустила доньку до Німеччини, а сама перебралася з молодшою ​​дочкою до Англії. А нещодавно Матвієнко повернулася назад до України, розповівши про свою зустріч із чоловіком.

Не забуває Матвієнко і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Тоня поділилася фотографією, де показала свою доньку Ніну та маму Ніну. Якщо легендарна мати тримала свій портрет у руках, то дочка тримала портрет мами.

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