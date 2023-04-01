Эктор Хименес-Браво, судья "Мастер Шеф", показав, як повернувся в Україну, поділившись кадрами в своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво - відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Хіменес-Браво показав, як повертається до України.

"Додому", - написав Ектор і показав, як їде дорогою через український пункт пропуску.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Клас! Чекаємо нових сторіс";

"Ви так щиро любите Україну. Дякую Вам";

"Просто без слів. Це потрібно бути таким патріотом, справжнім, щирим, з відкритим серцем і душею. Ви приклад для багатьох. Пишаюсь Вами, Екторе";

"Ектор справжній патріот. Любить Україну так само, як і Колумбію";

"Щастя повертаються мирні жителі, очікується приїзд України";

"Ви так щиро любите Україну. Дякую Вам";

"Ектор справжній патріот. Любить Україну так само, як і Колумбію";

"Щастя, повертаються мирні мешканці, очікується приїзд України";

"Приємно, що і для Вас Україна стала другим будинком".

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