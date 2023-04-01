Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво - відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Хіменес-Браво показав, як повертається до України.
"Додому", - написав Ектор і показав, як їде дорогою через український пункт пропуску.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Клас! Чекаємо нових сторіс";
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"Ви так щиро любите Україну. Дякую Вам";
"Просто без слів. Це потрібно бути таким патріотом, справжнім, щирим, з відкритим серцем і душею. Ви приклад для багатьох. Пишаюсь Вами, Екторе";
"Ектор справжній патріот. Любить Україну так само, як і Колумбію";
"Щастя повертаються мирні жителі, очікується приїзд України";
"Ви так щиро любите Україну. Дякую Вам";
"Ектор справжній патріот. Любить Україну так само, як і Колумбію";
"Щастя, повертаються мирні мешканці, очікується приїзд України";
"Приємно, що і для Вас Україна стала другим будинком".
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" різко відреагував на нове скандальне рішення ООН
Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" емоційно звернувся до українців.
А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво із "МастерШеф" дав рецепт домашнього люля-кебабу