У новому випуску Маша Єфросиніна та Оля Полякова вперше вирішили поділитися найнезручнішими історіями та розповіли про ситуації, за які їм досі соромно. За словами артисток, є що згадати:
«Згадаю одне, мені 13 років було, була таким підлітком. Я пам'ятаю мамин день народження і пам'ятаю вечір, коли мама лежить на дивані та виє. О боже-боже, що ж я наробила! - Ось так було. І це мені так запам'яталося цей вечір.
Радянський Союз, мати була великим начальником. Тоді дуже важливо було накрити справжню галявину – все приготувати, спекти. Мама вирішила всіх здивувати фірмовим рецептом запеченої риби (чимось маринується, чимось присипається і ставиться в холодильник увечері та вранці вже запікається тільки)» - поділилася Єфросиніна.
Вона згадала, що тоді бабуся мала цю рибу підвести запечену, але якось вийшло інакше:
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«Чомусь бабуся подумала, що мама вже рибу запікала! Замотала та привезла на роботу до мами. Люди руками вилизували той лист, смачно було, нічого не залишилося. А ввечері ми вже сиділи, всі впізнали. Мама подумала, що могла вбити цілу юрбу людей на роботі, вже хотіла піти здатися в поліцію. А за фактом – це ті ж сашимі, що ми тепер їмо!».
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