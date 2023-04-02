Переможниця та екс-суддя проєкту "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська поділилася рецептом корисного та смачного перекусу, який готується за 5 хвилин.

Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати дієтичну "шаурму".

"Ну хто ж не любить шаурму? 😃 Всі люблять! 😍 Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо смачну, а головне корисну домашню практично дієтичну шаурму 🌯 з рисом і тунцем 🐟. Чудова ідея для перекусу! 😉", - радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

150 г відвареного рису

150 г тунця в олії

100 г крем-сиру або сиру «фета»

два невеликі огірки

листя салату

кріп

сіль за смаком

Готується дієтична альтернатива шаурмі дуже просто та швидко. Помийте та просушіть листя салату. З'єднайте в мисці рис, крем-сир та тунець. Дрібно наріжте кріп та огірок, додайте до рису з тунцем. Перемішайте. Якщо необхідно, посоліть начинку. Викладіть листя салату, загорніть у них начинку - і готово, можна смакувати.

Українці в коментарях оцінили рецепт від зірки "Мастер Шеф":

"Ого! Обов'язково буду готувати, це має бути неймовірно смачно!";

"Дякую, дуже смачно, їси і не товстішаєш, ммм смакота";

"Я так теж роблю. Але мені подобається начинка з тунцем, яєчком та горошком. Заправку роблю зі сметани, яєчного жовтка, гірчиці та лимонного соку. Спробуйте, теж дуже смачно!".

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