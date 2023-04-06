Цього разу в своєму Telegram-каналі ведучий похвалився, що брав участь у небезпечних перегонах на тарантасах.

"Коли мені показали цю тачку, я не думав, що вона виявиться швидкісним "болідом" і зможе розігнатись до 100 км на годину. І коли сідав «за кермо», теж не уявляв, наскільки це може бути небезпечним. В колумбійському місті Манісалес ми з операторами працювали в січні 2022 року. Перегони на таких тарантасах – місцева традиція. А для чоловіків – спосіб отримати адреналін та незабутні враження. Щороку під час фестивалю вони влаштовують перегони просто на вулицях міста", — пише Дмитро Комаров.

Він пояснив, що місто Манісалес розташоване в горах, біля діючого вулкану, майже всі вулиці – з великим перепадом висот, тому замість двигуна транспорт розганяє гравітація.

"На таких тачках гонщики котяться вниз по серпантину із шаленою швидкістю. Наввипередки. Пілот попереду рулить, а його напарник ззаду підштовхує. Жодних моторів чи нормальних гальм. Вкрай бажано мати шолом та захист мотоцикліста. Це я випробував на собі. Я теж офіційно взяв участь у перегонах на тарантасах. Я був першим пілотом, а мій колумбійський напарник – другим. Результат вийшов неочікуваним", — заінтригував ведучий "Світ навиворіт".

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