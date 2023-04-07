Як пише Politeka.net, Міша Романова - відома українська співачка, яка була солісткою гурту ВІА Гра. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Також Романова товаришує з Максом Барським, який одразу ж після вторгнення повернувся до України та пішов у військкомат. При цьому фанати підозрюють, що артисти не просто друзі, а роман. А деякі бачать постійно спільні риси у дитини, яку звуть Мартіном, і Макса Барських.

Не забуває Романова і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка опублікувала фотографію, де Мартін разом із подружкою співали "Ой у лузі червона калина".

А раніше Романова вітала сина Мартіна, який відсвяткував свій четвертий день народження. Як зазначила зірка, довелося радіти святу далеко від свого будинку.

"Сьогодні у Мартіна день народження. Йому вже цілих 4 роки. І нехай ми дуже далеко від дому і все не так, як планували, але головне ми разом і ми в безпеці. Сину, зі святом тебе! Щастя не примушує себе довго чекати і шукати його по всій планеті", - написала зірка.

Нагадаємо, подружка Барських Романова вразила не лише фігуркою у топіці.

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