Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ганна Саліванчук поділилася несподіваним одкровенням.

"Як посміялась наді мною доля! І що зробила для нас ця клята війна🙈Я плюшкін, людина, яка складає гарні коробочки, пакети🤣важко розлучаюсь з речами. Але війна помістила всі наші речі в два валізи🙈І 7 березня 2022 року, я все ж таки вирішила вивезти дітей у більш безпечне місце. В мене було 2 спортивних костюма , 2 пари кросівок і 2 куртки - і як не дивно - цього було достатньо! І за два місяця я зрозуміла, що речі - це ніщо, пил, який нас обтяжує, тому я вирішила досягти такого майнового стану, щоб всі мої речі поміщалися у двох валізах — це пункт із мого списку життєвих цілей", — пише артистка.

Акторка додала, що речі обтяжують не лише фізично, але й психологічно, вони потребують догляду, часу та грошей.

"Ставитися до будь-яких речей легко — це виклик для розвитку особистості. Коли падає телефон на асфальт, я не хочу, щоб у мене серце йшло в п’яти. Чи коли тріснув екран ноутбука, я не хочу, щоб сльози виступали на очах. Треба робити маленькі тренування: комусь подарувати музичний інструмент, яким ти не користуєшся, або продати його за символічну суму людині, яка має хист. Це загартовує особистість", — наголосила зірка та додала, що одразу після приїзду в Київ почала розбирати свій гардероб і дарувати всі речі, які вона не одягала рік, навіть нові, роздавати все дитяче, кухонні прилади, іграшки.

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