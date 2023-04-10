Дружина популярного українського коміка, актора студії "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія, яка спочатку поїхала, а потім повернулася в Україну, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дружина артиста виклала чарівні кадри з донькою та поділилася совими переживаннями та емоціями.

На нових фотографіях восьмирічної Ліззі, як її називають люблячі батьки, можна побачити на прогулянці в один із сонячних весняних днів. На знімках дівчинка витончено і по-дитячому безпосередньо позує, багато посміхається і трохи дуріє. На прогулянку Ліза одягла світлі джинси та рожевий светр, а довге русяве волосся розпустила.

У підписі до публікації Вікторія написала зворушливу посаду про підростаючу доньку: "Час від часу у мене з’являються такі пости. Розмова сама з собою і з часом. Час, який безжалісно наче прискорюється з кожним роком, місяцем, днем… На цих фото вже вісім з половиною найщасливіших років мого життя, які продовжують своє зростання кожну секунду. В ній кожного дня зростає моя безкінечна любов до неї! Я не встигаю за часом, не встигаю насолодитись! І кожного разу хочу трохи зменшити швидкість секундної стрілки годинника. Моя любов, моя Лізі. Люблю тебе безмежно і безупинно!".

Нагадаємо, "Поїхав дах, а я поїхала вже за ним": Великий з "Квартал 95" жорстко висміяв скандальну блогерку з Закарпаття.

Як повідомляла Politeka, Набрякле обличчя і зайва вага: Камінська з "НеАнгелів" перелякала фанатів змінами у зовнішності.

Також Politeka писала, що "Розлучення пішло на користь": "Холостяк" Добринін захопив українок новим стилем, з'явилося відео.