Українська актриса, переможниця танцювального шоу та перша "Холостячка" Ксенія Мішина в інтерв'ю на YouTube-каналі українського журналіста Слави Дьоміна, обговорила свої попередні стосунки з одруженим чоловіком. Вона не уточнила ім'я свого колишнього партнера і час, коли вони зустрічалися, але наголосила, що більше не зустрічатиметься з одруженими чоловіками (щоб подивитися випуск, доскролльте сторінку до кінця).

Ксенія зазначила, що після минулого досвіду вона усвідомила, що більше не лізтиме в такі відносини, особливо якщо не знає, що її партнер уже одружений. Актриса наголосила, що якщо хтось усвідомлено йде на такий крок, то має бути готовим до наслідків.

"По-перше, я не знала про це. Я дізналася, коли дізналася, - все вже розвалилося. Звичайно, ми розлучилися. Але якщо ти усвідомлено йдеш на це, то маєш розуміти наслідки", - виправдалася Мишина перед шанувальниками.

«Актриса! І на сцені та в житті!; Скільки можна одне й теж? Завжди є дві правди. У неї своя правда, у Еллерта своя; За вікном кононада, а тут немає роботи, а у своїй квартирі жити не хочу і 70-80 тис. Витрати. Які ж нещасні; фальшива та надмірна, відштовхує дуже» - зауважили в мережі.

Також у своєму пості вона висловила своє глибоке кохання та подяку до сина, назвавши його своєю головною силою та мотивацією.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе та не панікувати, відео.