Як пише Politeka.net , Ганна Петрожицька – відома українська актриса, яка стала зіркою "Папіка". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення знаменитість поїхала до Німеччини, де перебувала донедавна. А нещодавно зірка повернулася в Україну та поїхала в тур із виставою. Не забуває Дар'я і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. На цей раз зірка опублікувала фото, де показала себе без фільтрів.

"Весна, чистий четвер і нова я. Фото без фільтрів, а тому що є. Цілий день усміхаюся, вирішувалася на це багато років і ось (нарешті!!!) зміни", - написала Петрожицька.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Ганну Кошмал та Тараса Цимбалюка, та написали коментарі:

"Вау, яка гарна, просто неймовірна";

"Приїдеш до Гамбурга, то хоч світліше стане, дуже тобі підходить!";

"Краса. Дуже підходить. Чекаю на Вашу виставу у Вінниці";

"Мені ваш рідний колір більше подобається! Не погано, але рідний краще";

"Ви дуже гарна, від вашої усмішки аж тепло на душі";

"Найкрасивіші дівчата народилися у Чернігові".

Нагадаємо, зірка "Папіка" Петрожицька вразила з Кошмал своїм талантом українців

А ще Politeka повідомляла, що зірка "Папіка" Петрожицька влаштувала експеримент із зовнішністю, показавши результат

Також Politeka писала, що зірка "Папіка" Петрожицька поділилася дитячим фото та зізналася, як її хотіли назвати