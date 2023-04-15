Цього разу на своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч опублікував важливий пост.

"Слов'янськ. Вже 9 людей загинуло. Більше 29 поранено. Серед них 2-річна дитинка, яка рік пережила війну. Але не пережила другий рік. Серед них тяжко поранена 14-річна дівчинка, яка зараз має закохуватись і слухати музику в навушниках, а не боротися за життя. В той самий час в українському apple music на першому місці співак кравц", — пише ведучий.

Він пояснив, що кравц — це співак, який під егідою пропагандиста соловйова організовував реп-фестивалі в окупованому Криму.

"А що слухала ця дівчинка зі Слов'янська? Може новий український трек KOLA і YAKTAK? Певно що так. Але ж хто ж тоді слухає цього кравца, хто вивів його на перше місце? Люди, які не розбираються? Чи люди які поза політикою, чи підлітки, яким не пояснили, а вони самі не дігнали, яку шляпу вони слухають. НЕМАЄ НІЧОГО "ВНЄ ПАЛІТІКІ". Пояснюйте це своїм дітям. Людина без позиції не може бути частиною суспільства. Він може просто існувати", — наголосив Анатолій Анатоліч.

У коментарях шоумена підтримала ведуча Соломія Вітвіцька: "Та це лютий треш ((( стільки крутої української музики зараз у всьому світі знають і люблять… а у наших досі цей комплекс меншовартості ))".

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