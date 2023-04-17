Популярна українська співачка Христина Соловій , яка була підопічною Святослава Вакарчука на "Голосі країни", а з початку війни багато гастролює з благодійними концертами, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася зворушливими кадрами зі своєю мамою, до якої приїхала на свята.
Так, на одній із фотографій Христина відбита з великоднім кошиком у руках. Перед камерою вона з'явилася в синіх джинсах та ошатній ніжно-жовтій блузці з прозорими об'ємними рукавами. На другій фотографії Соловій знята в обіймах своєї красуні-мами, яка більше нагадує її старшу сестру.
У підписі до публікації Соловій написала: "Цього Великодня я у мами. Маю велике щастя сидіти за святковим столом і відтворювати багатовікову українську традицію ще завзятіше. Бо вже без бабці. А вона дуже хотіла, аби її внуки дотримувались цих традицій. Христос Воскрес - Воскресне Україна!".
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Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію артистки:
"Зі святом".
"Воістину Воскрес!".
"Щасливої Пасхи".
"Христос воскрес! Щасливих та мирних свят, Христина".
"Пташка, зі святом!".
"Вітаю з Великоднем! Христос Воскрес! Воскресне Україна!".
"Красуня".
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