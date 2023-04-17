Відома співачка Христина Соловій поділилася кадрами з мамою, до якої приїхала на Великдень.

Популярна українська співачка Христина Соловій , яка була підопічною Святослава Вакарчука на "Голосі країни", а з початку війни багато гастролює з благодійними концертами, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася зворушливими кадрами зі своєю мамою, до якої приїхала на свята.

Так, на одній із фотографій Христина відбита з великоднім кошиком у руках. Перед камерою вона з'явилася в синіх джинсах та ошатній ніжно-жовтій блузці з прозорими об'ємними рукавами. На другій фотографії Соловій знята в обіймах своєї красуні-мами, яка більше нагадує її старшу сестру.

У підписі до публікації Соловій написала: "Цього Великодня я у мами. Маю велике щастя сидіти за святковим столом і відтворювати багатовікову українську традицію ще завзятіше. Бо вже без бабці. А вона дуже хотіла, аби її внуки дотримувались цих традицій. Христос Воскрес - Воскресне Україна!".

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію артистки:

"Зі святом".

"Воістину Воскрес!".

"Щасливої ​​Пасхи".

"Христос воскрес! Щасливих та мирних свят, Христина".

"Пташка, зі святом!".

"Вітаю з Великоднем! Христос Воскрес! Воскресне Україна!".

"Красуня".

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